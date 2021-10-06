Geçtiğimiz temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, bu kez eski fotoğraflarıyla gündeme geldi.

31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın geçen yıllar içerisinde estetik yaptırıp yaptırmadığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Pek çok kez estetik yaptırdığı iddia edilen Subaşı, herhangi bir operasyon geçirmediğini dile getirdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın estetik açıklaması:

"Estetikle ilgili bir sürü haberler yapıldı ama ben yine söylüyorum burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün sağlıklı gözükmesi için. Yüzümün duruşu ve şekliyle oynamıyorum.

"Her zaman doğallıktan yana olan bir insanım ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İnsanlar benim çok büyük işlemler yaptırdığımı zannediyorlar."

ŞİRKET KURDU

Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi. Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini de belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı.