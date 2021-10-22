SLOW ŞARKILARIN BEYEFENDİSİ...

Yılın ilk çeyreğinde 'Duygu Terörü' ile büyük beğeni kazanan Kubilay Karça, yeni şarkıyla da hayli iddialı... Müzik eleştirmenleri tarafından şarkıları tam not alan ve slow şarkıların beyefendisi olarak tanınan Kubilay Karça, 'Anlatmaya Gücüm Yok' adlı şarkısında tüm hayal kırıklığı yaşayan aşıklara armağan ettiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde sürpriz sanatçılara vereceği besteleriyle de adından sıkça söz ettirecek olan Kubilay Karça'nın yeni teklisi Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.