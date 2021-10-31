Şöhret hastalığına yakalandı! Sette büyük kriz çıkardı

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Oyuncu Esra Bilgiç , şöhret hastalığına yakalandı. Pakistan 'da geniş bir hayran kitlesi bulunan ve oradaki dergilere kapak güzeli olan

oyuncu, gösterilen ilgiyi paraya çevirmeye başladı. Pakistan'daki Mezan firması, reklam yıldızı olarak Türkiye 'den Esra Bilgiç'le anlaştı. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul 'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncu, kaprisleriyle herkesi bunalttı.

Sete sürekli geç gelen ve özel karavan isteyen Bilgiç, çalışanları kaprisleriyle bezdirdi. Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardı. Karavandan dışarı adım atmayan Bilgiç, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çekti.

Ne yapacağını şaşıran set çalışanları oyuncunun istediği marka olan vitamini getirdi. Soğuk havada bütün çalışanları dışarıda bekletip daha sonra sıcak karavanından sete çıkan Bilgiç, kaprislerini burada da sürdürdü. Geç kaldığı günler sete avukatıyla birlikte giden Bilgiç'in tavırları herkesi şaşırttı. Reklamda görev alan set ekibi, biten işin ardından derin bir "Ohh" çekerek bir daha oyuncunun rol aldığı projelerde görev almama kararı aldı.