Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Ece Çeşmelioğlu'nun hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Taner Ölmez , "Kızım olacak" şeklinde konuştu

"İlk duyduğum anda çok mutlu oldum" diyen 35 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin" ifadelerini kullandı. Bebeğin isminin ne olacağı sorulunca Ölmez, "Ben Zeynep'i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep'ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı."

"Çok akıllılar, o yüzden Zeynep ismini çok seviyorum. Başka isimler de var ama bakacağım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil" yanıtını verdi. İkinci isme sıcak değilim diyen Ölmez'e ekranlara döneceğini müjdeledi. Ölmez, "Ben bu dakikadan sonra ne oynasam farklı olacak, bu da baya değişik ve farklı bir rol. Dijitale olacak, güzel bir şey çıkacak" diye konuştu.