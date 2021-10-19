Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.
32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre önce Sergen Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Melis İşiten, geçtiğimiz mart ayında Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk olmuştu. İkili bu programdan sonra aşk yaşamaya başlamıştı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Peş peşe krizler yaşayan Melis İşiten ile Sergen Deveci'nin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı ortaya çıktı.
İşiten ve Deveci arkadaş kalmaya karar verdi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü çiftten kötü haber geldi - Son Dakika Magazin