Ünlü modacı 'O haberleri kaldırın' dedi hakimlik reddetti!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; En son Dubai 'de şeyh eşlerine vereceği özel bir defile ile adından söz ettiren modacı Ebru Yener, yıllar öncesine ait haberlerine erişimin engellenmesini istedi.

Yener, geçmişte yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: " İzmir 'de katıldığım bir yarışmada Zeki Triko 'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun ilgisini çekmiştim. Benimle katalog çekimi yapmak istediğini, fakat popomun büyük ve çıkık olduğunu, bu yüzden zayıflamam gerektiğini söyledi. İki ay rejim yaptım ama popom erimeyince genetik olduğu kanısına vardım.

Bu özelliğimden dolayı belki işi kaçırdım ama her şeye rağmen tüm özelliklerimden memnunum." İsmi birçok iş insanıyla da gündeme gelen modacı, bu sözleri ve özel hayatı hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Yener, başvuru dilekçesinde, kişilik, şeref ve itibarının korunması için bu haberlerin kaldırılması gerektiğini ileri sürdü. Modelin talebinin ardından haberlerde inceleme yapan hakimlik, haber içeriklerinin magazinel ve çoğunun da kendi açıklamaları olduğunu belirtip modelin talebini reddetti.