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Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti - Son Dakika

Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti

06.10.2021 10:52
Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti, System.String[]

Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı.

Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı. Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.

Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti
Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Türkiye, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti - Son Dakika
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