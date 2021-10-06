Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti
06.10.2021 10:52
Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı.
Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı. Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.
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