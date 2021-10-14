Yasin Obuz estetikten sonra bambaşka biri oldu

Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki halini takipçileriyle paylaştı. Survivor Yasin adeta bambaşka biri oldu. ' MasterChef Türkiye ' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı. Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtmişti.

Survivor Yasin ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şoke etti. Bambaşka biri olan ünlü yarışmacıya "Bu kim?" yorumları yağdı.

Obuz, iki hafta önce arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e burnunu yaptırmıştı.