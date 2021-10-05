'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi

Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde birçok ünlü isim bir araya geldi. Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen törenin ana sponsorluğunu Yapımcı Yasin Yıldırım üstlendi.

Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni İstanbul'da gerçekleşti. Bu Türkiye'de ilki düzenlenen ödül töreninin ana sponsorluğunu, Yapımcı Yasin Yıldırım üstlendi.

Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı törene katılan birçok ünlü isim, farklı kategorilerde çeşitli ödüller aldı. Katılamayan sanatçılara ise ödülleri ulaştırılmak üzere gönderildi.

'YILIN EFSANELERİ' BİR ARAYA GELDİ

Geceye Halil Sezai, Ferman Toprak, Seren Uzun, Barış Kömürcüoğlu, Sinan Güleryüz, Burak Akagün, Ayçam, Ezgizem, Doğan Barış Yaşar, Nurcan Sabur, Rıdvan Bıyık, Murat Aydın, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Volkan Öksüz gibi Efsane isimler katıldı.

Önemli gecenin ödül sahiplerinden, sahnesinden dolayı törene katılamayan Zerrin Özer, 'Yılın En Efsane Ses Ödülü'ne layık görülürken, İngiltere programından dolayı geceye katılamayan Yusuf Güney de 'Yeşil Dünyaya Destek Ödülü'nü aldı. Ödüller sahiplerine gönderildi.