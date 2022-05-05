Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi? - Son Dakika
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Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?

05.05.2022 14:15

Bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Mahkum dizisinde Büge, Barış'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Ancak neler olduğunu öğrenmek için Barış'ın anlamayacağı bir plan yapmaya kara verir.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinde savcı mesleğine geri dönmek için elinden geleni yaparken, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir.

MAHKUM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat'ın mesleğine dönme aşkı

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İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi? - Son Dakika


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