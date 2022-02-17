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Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak? - Son Dakika

Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?

17.02.2022 15:34

Bu akşam FOX tv ekranlarında 10. bölümüyle yayınlanacak Mahkum dizisinde ateşlerin arasında kalan Fırat, bunu kimin yaptığını araştırmaya başlayacak.

Başrollerinde Onur Tun, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi başarılı isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinde taşlar yavaş yavaş yerine oturacak.

MAHKUM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

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Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.

Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?

Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

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İsmail Hacıoğlu, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak? - Son Dakika Magazin


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