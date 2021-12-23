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Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor - Son Dakika

Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor

23.12.2021 14:17

Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında girmeye başlayan Mahkum dizisinin fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı merak edilen dizinin yeni bölümde Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir.

"MAHKUM" DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar.

Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor

Mahkum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor - Son Dakika
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