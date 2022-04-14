Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi? - Son Dakika
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Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?

14.04.2022 14:39
Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?

Aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Mahkum'da Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinde kızına kavuşan Fırat, Barış'ın suçlu olduğunu kanıtlayıp hapse göndermek için elinden geleni yapar.

MAHKUM DİZİSİNDE NELER OLACAK?

"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

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İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi? - Son Dakika


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