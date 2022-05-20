Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?

FOX'un sevilen dizisi Mahkum, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 22.bölümünde Fırat'ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge'yi gözaltına alması, Barış'ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge'yi kurtarmanın yollarını arayacaktır.

HACI, SUÇSUZ YERE 24 YIL HAPİS YATMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Bir yandan Büge üzerinden Barış'ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı'yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge'ye teklifini sunar. Eğer Barış'ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış'ı Fırat'a verecek midir?