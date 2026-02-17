Mahsun J dizisi sona erdi - Son Dakika
Mahsun J dizisi sona erdi

17.02.2026 18:55
Röportaj Adam lakabıyla bilinen Mahsun Karaca, başrolünde yer aldığı Mahsun J. dizisinin bittiğini açıkladı. Karaca, ''Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun J. dizisinden kötü haber geldi. Karaca, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada dizinin resmen sona erdiğini ve yeni sezonun çekilmeyeceğini duyurdu.

MAHSUN J BİR DAHA ÇEKİLMEYECEK

Projenin sona erdiğini doğrulayan ünlü isim, bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür etti.

Dizi, Karaca'nın YouTube'daki mizah anlayışını profesyonel bir prodüksiyonla birleştirerek dijital dünyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Dizinin neden sonlandırıldığına dair resmi bir gerekçe paylaşılmasa da, Mahsun Karaca'nın bu kararı hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Karaca'nın bundan sonraki süreçte yeni projelerle mi yoksa dijital içerikleriyle mi devam edeceği merak konusu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    maalesef gelmeyecek diye üzülenler bu filimi anneniz veya kızkardeşizle yada kızınızla izleyemeceğiniz bir şey peki diğer kadınları buna neden gönül rahatlığıyla izlemesini istersiniz 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
