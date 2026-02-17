Mahsun J dizisi sona erdi

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun J. dizisinden kötü haber geldi. Karaca, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada dizinin resmen sona erdiğini ve yeni sezonun çekilmeyeceğini duyurdu.

MAHSUN J BİR DAHA ÇEKİLMEYECEK

Projenin sona erdiğini doğrulayan ünlü isim, bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür etti.

Dizi, Karaca'nın YouTube'daki mizah anlayışını profesyonel bir prodüksiyonla birleştirerek dijital dünyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Dizinin neden sonlandırıldığına dair resmi bir gerekçe paylaşılmasa da, Mahsun Karaca'nın bu kararı hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Karaca'nın bundan sonraki süreçte yeni projelerle mi yoksa dijital içerikleriyle mi devam edeceği merak konusu.