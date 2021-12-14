Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl sonra yeni albüm: Hoş Geldin! Yılbaşı gecesi ekranda olacak

Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra müzik hayatına geri döndü. 16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, 'Hoş Geldin' isimli yeni albümünü tamamladı.

YILLAR SONRA ALBÜM ÇIKARACAK

Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi yıllar sonra çıkaracağı albümünün şarkılarını ilk kez Show TV ekranlarında seslendirecek. Kırmızıgül, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gelen tüm teklifleri reddederek, 31 Aralık gecesi yeni şarkılarım ve sürprizlerimle evlerinize konuk olmaya geliyorum. Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV'de yayınlanacak olan konserimizin yönetmeni, sevgili arkadaşım, dostum Kemal Başbuğ'a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim."