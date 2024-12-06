Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti

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Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti. Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve ''En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

06.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:23
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Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti. Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış, "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı. Alzheimer hastası Faike Bezencir iki yıldır evinde tedavi görüyordu.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül 1998 yılında "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Bazencir ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mahsun Kırmızıgül\'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • vasfi demir:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 42 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Allah rahmet eylesin. 25 0 Yanıtla
  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum... 20 0 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 19 0 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 16 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    Lo Lo mahsun (anlamayanlar 'begenme' butonuna basti) Allah rahmet eylesin 14 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Bizimde komşunun annesi vefat etti... 10 1 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    Ömer Sürücü Abim Onada Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşallah 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Altuntas:
    Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
  • ahmet keles:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 0 Yanıtla
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