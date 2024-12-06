Mahsun Kırmızıgül\'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti

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Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti. Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış, "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı. Alzheimer hastası Faike Bezencir iki yıldır evinde tedavi görüyordu.

Mahsun Kırmızıgül 1998 yılında "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Bazencir ile birlikte kamera karşısına geçmişti.