maNga 20. yıl konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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maNga 20. yıl konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

maNga 20. yıl konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Türk alternatif rock müziğin öncü gruplarından maNga, 20. yıl konserinde binlerce hayranını KüçükÇiftlik Park'ta ağırladı. Kötü hava şartlarına rağmen maNga, özel set listesi ve sahne şovlarıyla sevenlerine görsel ve işitsel bir şölen sundu. Konserde Linkin Park'ın 'In the End' şarkısını seslendiren maNga, solist Chester Bennington'ı anarak duygusal anlar yaşattı. Ferman Akgül ise asparagas haberlere cevap vererek, sosyal medyada yapılan yanlış yorumlara karşı çıktı.

04.05.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
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Türk alternatif rock müziğin öncü gruplarından maNga, profesyonel kariyerinin 20. yılındaki ilk İstanbul konserini 3 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta verdi. Kötü hava şartları ve sağanak yağmura rağmen binlerce maNga hayranı alanı terk etmedi.

maNga 20. yıla özel olarak hazırladığı set list ve sahne şovları ile sevenlerine hem işitsel hem de görsel bir şölen yaşattı. Yine kutlamalar için özel hazırlanan maNga merchürünlerini de ilk kez sergilendi.

Sahnede efsanevi grup Linkin Park'ın 'In the End' şarkısını da seslendiren maNga, grubun 2017'de hayatını kaybeden solisti Chester Bennington'ı andı.

Bu parçayı izleyicilerden birini sahneye davet edip beraber seslendirdiler. Ardından Ferman Akgül 'Evdeki Ses' şarkısında seyircilerin arasına inerek 7 kişiyi sahneye aldı. maNga konser boyunca bu tür jestlerle seyircisiyle bütünleşmeyi sürdürdü.

Ülkeyi terk ettiği yolundaki asparagas haberlere ve sosyal medyada bu konuda yapılan yanlış yorumlara üzüldüğünü söyleyen Ferman Akgül seyircisine şöyle seslendi: "Biz tweet atmayız, şarkı yaparız. Bizi yalanlarınızla ötekileştiremeyeceksiniz!"

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin maNga 20. yıl konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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