Manga grubunun solisti Ferman Akgül, TOGG pozunu eleştiren sanatçılara dava açtı

Manga grubunun başarılı solisti Ferman Akgül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yerli otomobil TOGG direksiyonunda çekilmiş fotoğrafının TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılmasıyla başladı.

ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ! 'ÇAKMA ROCKSTAR'

Ferman Akgül'ün bu fotoğrafına ilk tepki Redd üyesi Güneş Duru'dan geldi. Duru, Togg'un önüne yatıp 'çiğne beni' diye bağıran vatandaşın haberini alıntılayıp "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" paylaşımı yaptı.

Ardından müzisyen Aylin Aslım da Duru'nun paylaşımını alıntılayıp, "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile 'iş'birliği yapan Manga'nın solisti Ferman Akgül'dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar" yazdı.

Redd üyelerinden Doğan Duru da seçim öncesi ünlülerin oy tercihlerini açıklamasına atıf yapıp Akgül'ü işaret ederek, "Hadi Ferman da paylaşsın:)) görelim neymiş tercihi" paylaşımı yaptı.

DAVACI OLDU

Ferman Akgül ise bu eleştirilere karşı dava yoluna gitmeyi tercih etti. Akgül Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru hakkında 'kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu' iddiasıyla dava açtı.