Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı
21.02.2026 16:26
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı
Manifest grubu üyesi Esin Bahat, görüntüsüyle ilgili gelen linçlere dair açıklama yaptı. Linçlere karşı sessiz kalmayan Bahat, dört yıldır psikolojik destek aldığını belirtti.

Sosyal medyada dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlar hakkında Manifest üyesi Esin Bahat, Arem Arman'ın YouTube programında konuştu. Bahat "Gelen linçlere tabii ki üzülüyorum. Görüntümle alakalı paylaşılan şeylere çok gülüyorum. Ama bunun sistematik bir şekilde bir insanın psikolojisini altüst etmek için yapıldığında kendim için değil, kimse için istemem" dedi.

'DÖRT SENEDİR PSİKOLOĞA GİDİYORUM'

Bahat, linçlerin etkisini açıkça ifade ederek, insan olmanın doğal duyguları gerektirdiğini de vurguladı: "Tabii ki üzülüyorum. Saatlerce ağlamıyorum ama psikolojik destek alıyorum. Dört senedir belli aralıklarla görüşüyorum. İnsanın kendiyle barışabilmesi için bile psikologla görüşmesi gerekir."

Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya linçlerinin kişisel sınırları nasıl zorlayabildiğini ve profesyonel destek almanın önemini gözler önüne serdi. Açıklamaları takipçileri tarafından hem samimi hem cesur bulundu.

Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

'İNSANLAR BENİ BEĞENMEYEBİLİRLER'

Ekim ayında; Esin Bahat'ın yaptığı duygusal paylaşımın ardından geldi. Bahat, görünüşüyle ilgili yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirmişti: "Yazdıklarınızı görüyorum. Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum, kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor. İnsanlar beni beğenmeyebilirler ama ben sadece kendimi geliştirmeye, anlamaya ve empati kurmaya çalışıyorum. Düzenli olarak psikoloğa gidiyorum. Gerçekten etkileniyorum ama atlatamayacağım bir şey olmadığını düşündüğüm için de yapacak bir şey yok."

Son Dakika Magazin Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı - Son Dakika
