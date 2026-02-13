Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı - Son Dakika
Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı

Manifest\'ten yeni klibe özel dans performansı
13.02.2026 12:35
Manifest, yeni şarkıları "Başrol Sensin" ile müzik listelerine geri döndü. Şarkının sözlerini grup üyeleri kendileri yazarken, klipteki enerjik dans performansları dikkat çekti.

Big5 Türkiye yarışmasıyla tanınan 6 kişilik kadın grubu Manifest, 'Başrol Sensin' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Grup, kariyerlerinde bir ilke imza atarak yeni şarkısının sözlerini kendileri yazdı. "Başrol Sensin", üyelerin sözlerini ilk kez kendi kalemlerinden çıkardıkları parça olarak kayıtlara geçti.

Hayranlar ve müzik otoritelerinin, bu hamleye nasıl yorumlar yapacağı ise merak konusu oldu.

Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı

Hakkında Soruşturma Başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta verdikleri konser sonrası, Manifest üyeleri hakkında "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Savcılık, konserin toplumun edep, ar ve haya duygularını zedeleyici nitelikte olduğu tespitini gerekçe göstermişti.

Hakim karşısına çıkan grup üyelerine, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıp üyeler serbest bırakılmıştı.

Magazin

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
SON DAKİKA: Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı - Son Dakika
