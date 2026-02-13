Manifest\'ten yeni klibe özel dans performansı

Big5 Türkiye yarışmasıyla tanınan 6 kişilik kadın grubu Manifest, 'Başrol Sensin' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Grup, kariyerlerinde bir ilke imza atarak yeni şarkısının sözlerini kendileri yazdı. "Başrol Sensin", üyelerin sözlerini ilk kez kendi kalemlerinden çıkardıkları parça olarak kayıtlara geçti.



Hayranlar ve müzik otoritelerinin, bu hamleye nasıl yorumlar yapacağı ise merak konusu oldu.

Hakkında Soruşturma Başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta verdikleri konser sonrası, Manifest üyeleri hakkında "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Savcılık, konserin toplumun edep, ar ve haya duygularını zedeleyici nitelikte olduğu tespitini gerekçe göstermişti.

Hakim karşısına çıkan grup üyelerine, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıp üyeler serbest bırakılmıştı.