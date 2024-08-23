Manisa Selendi'de Müzisyenler Kendi Eğlencelerini Yaptı - Son Dakika
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Manisa Selendi'de Müzisyenler Kendi Eğlencelerini Yaptı

Manisa Selendi\'de Müzisyenler Kendi Eğlencelerini Yaptı

Manisa Selendi'de düğünlerde müzisyenlik yapan Erdil Kökçe'nin oğullarının sünnet merasimi sırasında müzisyenler kendi eğlencelerini yaptı. Müzisyenler, sahnede arkadaşlarının çaldığı yöresel oyunları oynadı ve gece boyunca eğlenceye devam etti.

23.08.2024 08:55  Güncelleme: 08:57
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Manisa Selendi'de düğünlerin vazgeçilmezleri olan müzisyenler her zaman vatandaşlar için oynattıkları oyun havalarında bu kez kendileri oynadı.

Selendi ilçesinde düğünlerde müzisyenlik yapan Erdil Kökçe'nin oğulları Emir ile Erol'un sünnet merasimi Belediye Düğün Salonunda gerçekleşti. Kazanlarla yapılan yemeğin ikram edildiği sünnet merasiminde davullar ve zurnalar ortalığı şenlendirdi. Baba Erdil Kökçe'nin müzisyen arkadaşları sünnet merasimine renk katarken akşam yapılan açık hava sünnet eğlencesinde düğün ve sünnetlerde vatandaşları oynatan müzisyenler bu sefer kendileri sahnede hünerlerini sergiledi. Kendilerini sahnenin ortasında bulan müzisyenler arkadaşlarının çaldığı yöresel oyunları oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden eğlence sonunda müzisyenler topluca fotoğraf çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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