Manisa Selendi\'de Müzisyenler Kendi Eğlencelerini Yaptı

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Manisa Selendi'de düğünlerin vazgeçilmezleri olan müzisyenler her zaman vatandaşlar için oynattıkları oyun havalarında bu kez kendileri oynadı.

Selendi ilçesinde düğünlerde müzisyenlik yapan Erdil Kökçe'nin oğulları Emir ile Erol'un sünnet merasimi Belediye Düğün Salonunda gerçekleşti. Kazanlarla yapılan yemeğin ikram edildiği sünnet merasiminde davullar ve zurnalar ortalığı şenlendirdi. Baba Erdil Kökçe'nin müzisyen arkadaşları sünnet merasimine renk katarken akşam yapılan açık hava sünnet eğlencesinde düğün ve sünnetlerde vatandaşları oynatan müzisyenler bu sefer kendileri sahnede hünerlerini sergiledi. Kendilerini sahnenin ortasında bulan müzisyenler arkadaşlarının çaldığı yöresel oyunları oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden eğlence sonunda müzisyenler topluca fotoğraf çektirdi. - MANİSA