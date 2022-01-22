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Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum - Son Dakika

Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

22.01.2022 12:11

Bir gece kulübünde manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Ayta, "Alkollü olduğum için darbettiğimi hatırlamıyorum, görüntüleri izleyince kabul ettim" diye konuştu.

16 Temmuz 2021 akşamı Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında gerçekleşen olayda şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı hakim karşısına çıktı.

"ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN HATIRLAMIYORUM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ile şikayetçi Gizem Akbaş katıldılar. Sanık Mücahit İsmail Ayta savunmasında, gece kulübünde arkadaşlarıyla oturduğunu belirterek "Lavaboya çıktım. Alkollüydüm. Lavabo çıkışında görüntülerdeki olaylar meydana geldi. Alkollü olduğum için darbettiğimi bile hatırlamıyorum. Görüntüleri izlediğimde olayı kabul ettim ama tehdit etmedim" dedi. Diğer sanık Muhammed Emre Balcı ise sık sık söz konusu eğlence mekanına gittiklerini belirterek "Orada Gizem ile karşılaştık. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur. Lavaboya gitmiştim. Mücahit ve Gizem'i kavga ederken gördüm. Kavgayı ayıran da bendim. Kesinlikle tehdit etmedim" diye konuştu.

Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgilisinin pes dedirten savunma: Darbettiğimi hatırlamıyorum

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN DÖVDÜ, BURNUM KIRILDI"

Şikayetçi Gizem Akbaş ise mankenlik yaptığı için işi nedeniyle mekana gittiğini ifade ederek "Sanık Mücahit'in orada olduğunu bilmiyordum. Zaten korktuğum için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" dedi. Akbaş olayı şöyle anlattı: "Lavaboya gitmiştim. Önce Muhammed Emre ile karşılaştım, bana 'Buradan git. Çok kötü şeyler olacak' dedi. Ben de 'O zaman siz gidin. Neden tatsızlık çıksın' dedim. O da kafasını sallayarak 'Ben seni uyarıyorum' dedi. Arkamı döndüm, zıt tarafa gitmek üzereyken Mücahit İsmail bana geldi. Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti. Bu esnada 'Seni öldüreceğim. Bu iş bitti' dedi. Daha sonra bodyguardlar ayırdı. Olaydan sonra burnum kırıldı. Şikayetçiyim."

AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Gizem Akbaş'ın avukatı da müvekkilinin burnunda kırık olduğunu belirterek sanık Mücahit İsmail Ayta'nın tutuklanmasını veya hakkında ev hapsi verilmesini talep etti. Mahkeme, şikayetçi hakkında Adli Tıp Kurumu'nca burnunda kırık olup olmadığının ve sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgilisinin pes dedirten savunma: Darbettiğimi hatırlamıyorum

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi.

İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.

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Mücahit İsmail Ayta, Muhammed Emre, Gizem Akbaş, Balcı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum - Son Dakika
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