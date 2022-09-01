Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı

01.09.2022 18:41
Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı

Marmaris tatilindeki mayolu görüntülerinden sonra kilo vermek için spora başlayan Eda Ece önceki gün doktor kontrolüne getirdiği babasıyla Nişantaşı'ndaydı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere yansıdı.

Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Nişantaşı, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement