Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı - Son Dakika

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