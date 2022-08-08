5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın - Son Dakika
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5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın

08.08.2022 09:56

Magazin dünyası Petek Dinçöz'ü konuşuyor. Mart ayında 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışına taşınan Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını açıkladı. Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri poza, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı.

"RABBİM BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRMASIN"

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nidab isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

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Petek Dinçöz, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın - Son Dakika
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