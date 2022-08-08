Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı.
Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nidab isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › 5 ay boşanan Petek Dinçöz nişanlandı: Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın - Son Dakika