Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik - Son Dakika
Üye Girişi

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

02.01.2023 12:00
Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evindeki karı kürerken kaza geçirdi. Yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu ancak ama stabil olduğu bildirildi.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan "Avengers" yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken ciddi şekilde yaralandığı için tedavi altına alındı.

DURUMU KRİTİK AMA STABİL

Menajeri Pazar günü yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki yıldız ismin durumunun stabil olmasına rağmen kritik durumda olduğunu söyledi. Renner'ın yaralarının boyutu hakkında fazla ayrıntı verilmedi.

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

İKİ KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Jeremy Renner, Marvel'ın genişleyen film ve televizyon evrenindeki süper kahraman "Yenilmezler" ekibinin keskin nişancı bir üyesi olan Hawkeye'ı canlandırıyor. Yıldız oyuncu "The Hurt Locker" ve "The Town" için arka arkaya onaylar aldı ve iki kez "En İyi Oyuncu" dalında Oscar'a adayı gösterildi.

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik
Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik
Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik
YORUMLAR
500

Marvel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış
11:33 Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak
11:29 Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP'de dikkat çeken hareketlilik! Ufuk Köktürk'ün ismi İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldı
11:24 Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı
11:21 Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı
11:19 7. Yargı paketinde çalışmalar tamamlandı! Konutta hacizlere hakim şartı getirilecek, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ayrı cezaevleri kurulacak
11:18 Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi
11:13 Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak
10:52 Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum
10:45 Olaylı Göztepe-Altay derbisinde stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulans şirketi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 12:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement