ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan "Avengers" yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken ciddi şekilde yaralandığı için tedavi altına alındı.
Menajeri Pazar günü yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki yıldız ismin durumunun stabil olmasına rağmen kritik durumda olduğunu söyledi. Renner'ın yaralarının boyutu hakkında fazla ayrıntı verilmedi.
Jeremy Renner, Marvel'ın genişleyen film ve televizyon evrenindeki süper kahraman "Yenilmezler" ekibinin keskin nişancı bir üyesi olan Hawkeye'ı canlandırıyor. Yıldız oyuncu "The Hurt Locker" ve "The Town" için arka arkaya onaylar aldı ve iki kez "En İyi Oyuncu" dalında Oscar'a adayı gösterildi.
Son Dakika › Magazin › Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik - Son Dakika