Üye Girişi
''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı

17.01.2022 08:44
''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı

FOX ekranlarında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programının jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy yer alıyor. Ayrıca 'Maske Kimsin Sen?' programının sunuculuğunu Tansel Öngel üstleniyor. Programda, Şövalye maskesini giyen ünlü günlerdir merak ediliyordu. Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen 'Maske Kimsin Sen?' programında ünlü isimler maskenin ardına saklanıyor ve çeşitli ipuçları vererek kimliklerini belli etmeye çalışıyor. Bugün 'Maske Kimsin Sen?' programından elenen Şövalye oldu. Şövalye maskesinin ardından bir oyuncu veya şarkıcı değil, doktor çıktı.

MASKE KİMSİN SEN ŞÖVALYE KİM ÇIKTI?

15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında Şövalye kostümünün ardındaki kişi, ünlü doktor Ender Saraç çıktı. Jüri Alican Yücesoy, programın 1. bölümünde Şövalye maskesi için Arda Türkmen tahmininde bulunurken Eda Ece ise bu maskenin ardındaki kişinin Hakan Ural olduğunu iddia etmişti. Ancak doğru tahmini yapan 'Ender Saraç' diyerek Melis Sezen olmuştu.

YORUMLAR
500

Maske Kimsin Sen, Ender Saraç, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


Cübbeli Ahmet'ten, Sezen Aksu'nun "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine sert tepki! Cübbeli Ahmet'ten, Sezen Aksu'nun "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine sert tepki!         
08:31
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29
İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi         
19:25
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim         
16:54
Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor         
12:24
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi         
11:06

Son Dakika Haberleri
08:31 Cübbeli Ahmet'ten, Sezen Aksu'nun "Hz. Adem ve Hz. Havva" ile ilgili şarkı sözlerine sert tepki!
08:28 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutuyor!
08:18 Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü
08:16 Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor
08:12 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için mesleğinden istifa etti!
08:01 Tahliye ve kira davalarında patlama: Yüksek kira için tapu devreden var!
07:57 Dolar ne kadar oldu? İşte 17 Ocak Pazartesi güncel rakamlar
07:50 Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar
07:46 Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı
07:38 Altın haftanın ilk gününe düşüşle başladı! İşte 17 Ocak güncel fiyatlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 08:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: ''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement