''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasında Şövalye'nin kim olduğu ortaya çıktı

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen 'Maske Kimsin Sen?' programında ünlü isimler maskenin ardına saklanıyor ve çeşitli ipuçları vererek kimliklerini belli etmeye çalışıyor. Bugün 'Maske Kimsin Sen?' programından elenen Şövalye oldu. Şövalye maskesinin ardından bir oyuncu veya şarkıcı değil, doktor çıktı.

MASKE KİMSİN SEN ŞÖVALYE KİM ÇIKTI?

15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında Şövalye kostümünün ardındaki kişi, ünlü doktor Ender Saraç çıktı. Jüri Alican Yücesoy, programın 1. bölümünde Şövalye maskesi için Arda Türkmen tahmininde bulunurken Eda Ece ise bu maskenin ardındaki kişinin Hakan Ural olduğunu iddia etmişti. Ancak doğru tahmini yapan 'Ender Saraç' diyerek Melis Sezen olmuştu.