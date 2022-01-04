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Maske Kimsin Sen yarışmasının eleştirilerine jüri Eda Ece'den yanıt - Son Dakika

Maske Kimsin Sen yarışmasının eleştirilerine jüri Eda Ece'den yanıt

04.01.2022 00:49

Fox TV'in yeni yarışma programı Maske Kimsin Sen'de satanizm ve paganizm propagandası yaptığı öne sürülerek RTÜK göreve çağırıldı. RTÜK ise program hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bu gelişmelerden sonra Yasak Elma dizisinde Yıldız rolüne hayat veren ve yarışmanın jüri koltuğunda oturan Eda Ece, tartışmalara yanıt verdi. Ece, "Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez!" ifadelerini kullandı.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu Eda Ece, jürisi olduğu Maske Kimsin Sen yarışma programıyla ilgili gelen olumsuz tepkilere yanıt verdi.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİM"

Yarışma programında satanizm ve paganizm propagandası yapıldığı iddialarına Eda Ece, "Şok içindeyim. Bu mutsuz günlerde, 50 ülkede yayınlanan rengarenk bir yarışma olan 'Masked Singer' formatını temiz kalple, eğlenmek, gülmek amacıyla yaptık ve seyircimiz sevdi, çok teşekkür ederiz! Zihniyeti aklı mantığı sağlıklı, temiz düşünceli, eğlenip geçmeyi bilen, iyi kalpli herkese sevgiler. Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez! Haftaya görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

Maske Kimsin Sen yarışmasında satanizm ve paganizm propagandası yapıldığı iddialarına jüri Eda Ece'den yanıt

RTÜK İNCELEME BAŞLATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında inceleme başlatılacağını açıklamıştı.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Maske Kimsin Sen, Eda Ece, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maske Kimsin Sen yarışmasının eleştirilerine jüri Eda Ece'den yanıt - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Maske Kimsin Sen yarışmasının eleştirilerine jüri Eda Ece'den yanıt - Son Dakika
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