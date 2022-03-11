Masterchef'de İsmini Duyurmuştu! Sinemada İlk Rolünü Kaptı - Son Dakika

Çok yönlü yetenek Walison Fonseca , bu kez oyunculuk hünerleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Hem model hem de oyuncu olan Fonseca, Türkiye 'de rol aldığı ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş 'ün oturduğu "Allah Yazdıysa Bozsun" adlı film, 18 Mart Cuma günü vizyona girecek.

BURAYA AİT HİSSEDİYORUM

Filmde de bir şefi canlandıran Walison Fonseca, "Bu sefer çok farklı bir Walison görecekler. Yakışıklı ünlü bir şef ama yaramaz!" dedi. Brezilya 'da dizilerde rol aldığını anlatan genç yetenek, şöyle konuştu: "Daha önce birkaç Brezilya dizisinde oynamıştım ama bu benim ilk sinema filmim. ve Türkiye'deki ilk oyunculuğum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Çok ülke gezdim ama kendimi buraya ait hissediyorum. Türk halkı da beni çok sevdi, bunun için minnettarım. O nedenle bu başlangıç benim için çok önemli. Harika bir yönetmen ve ekiple çalıştım. Walison'un bu yönünü gösterebileceğim için çok mutluyum."

OYUNCU OLMAK İSTEDİĞİMİ 14 YAŞINDA KEŞFETTİM

Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Walison Fonseca, kariyerine bu yönde devam edeceğini açıkladı: "Oyuncu olmak istediğimi 14 yaşındayken keşfettim. Brezilya'da 7 sene tiyatro eğitimi aldım. Dizilerde oynadım. Yine erken yaşta aldığım bir teklifle modelliğe başladım. İtalya , Amerika ve başka 10 ülkede modellik yaptım. Aslında modellik de iyi oyunculuk gerektiren bir meslek. Ama aktörlük her zaman kanımda vardı. Tabii ki Türkiye'de aktörlük yapabilmek için de çok çalışıyorum, çünkü farklı bir dil benim için."

YENİ HEDEFİ TÜRK DİZİLERİ

Walison Fonseca'nın bundan sonraki hedefi bir Türk dizisinde rol almak: "Türkiye'de Brezilya dizilerinin çok izlendiğini duydum. Aynı şekilde Brezilya'da da Türk dizileri çok beğeniliyor ve izleniyor. Aslında benzer kültürler olduğunu görüyorum. Türkiye'de oyunculuk yapmaktan çok keyif aldım. İnanıyorum ki güzel projelerin parçası olacağım."