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Tanya, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika

Tanya, MasterChef All Star'a veda etti

13.11.2023 08:37  - Güncelleme: 08:51

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan arasında yapılan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Tanya oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan arasında yapılan elemede Tanya hayallerine veda etti.

CUNDA KALAMAR VE REZENE İLE YEMEK YAPTILAR

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme potasına giden 7 yarışmacı Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan oldu. Zorlu geçen gecede yarışmacılar ilk etapta Cunda kalamarı ve rezene ile yaratıcılık tabağı yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda Tahsin, Batuhan ve Ayaz başarılı yemekler yaparak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Tanya oldu

TANYA VEDA ETTİ

Tanya, Dilara, Cemre ve Alican ise 2. turda Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarısız yemeği yaparak MasterChef hayallerine veda eden isim Tanya oldu. Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı ilk olarak MasterChef 2020 sezonunda yarışmıştı. Eleme sonrası gözyaşlarını tutamayan Tanya, hem şefleri hem de izleyicileri ağlattı.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Tanya oldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elendiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamayan Tanya, "Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. olmaktan gurur duyuyorum. Ben de yaptığım hatanın farkındayım. Aileme ve bütün Kıbrıs'a teşekkür ederim. Şef önlüğünü giymeyi çok isterdim" dedi.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Tanya oldu

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Son Dakika Magazin Tanya, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanya, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika
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