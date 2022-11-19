MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam 131. bölümle ekrana geldi. Yarışmanın bu haftaki oyunlarını ise 3-0'lık bir skorla mavi takım kaybetti. Sivrioğlu ise dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Büşra'nın mavi takım kaptanlığını sert bir dille eleştirdi.

BÜŞRA'NIN CEVABINA SİNİRLENDİ

Dokunulmazlık oyunu öncesi Büşra ile sohbet eden Somer Sivrioğlu, "Daha önce iki kez kaptanlık yaptın. Birini 3-0, birini de 2-1 kazandın. Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu'na cevap veren Büşra ise "Farklı yaparım dediğim hiçbir şey yok" diyerek şefi sinirlendirdi.

SİVRİOĞLU: SENİNKİ ÖZGÜVEN DEĞİL EGO

Büşra'nın cevabı sonrası kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, "Çok yazık bence. Ben sana bir öngörüde bulunayım. Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak geri gelecek bu yarışmada. Şurada 'yapacağım hiçbir şey yok' demek ciddi ego. Ben 3-0 kaybetsem 10 saat neyi farklı yapabilirim diye düşünürdüm. Senin burada törpülemen gereken bir şeyler var. Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego" ifadelerini kullandı.

BÜŞRA: EGOLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM

Ünlü şefin sözlerine katılmayan Büşra ise "Fazla egolu olduğumu düşünmüyorum. Fazlası olsaydı tavırlarım farklı olurdu. Ben yine aynı takımı seçerdim çünkü iki takımın arasında çok az fark vardı" dedi.