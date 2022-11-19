MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil - Son Dakika
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil

19.11.2022 12:45
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında gerilim yaşandı. Büşra'nın kaptanlık performansını eleştiren Sivrioğlu, "Senin fazla özgüvenin çok büyük bir sorun olarak geri gelecek. Daha açık söyleyeyim seninki özgüven değil bu ego" derken Büşra ise Sivrioğlu'nun eleştirisini kabul etmediğini belirtti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam 131. bölümle ekrana geldi. Yarışmanın bu haftaki oyunlarını ise 3-0'lık bir skorla mavi takım kaybetti. Sivrioğlu ise dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Büşra'nın mavi takım kaptanlığını sert bir dille eleştirdi.

BÜŞRA'NIN CEVABINA SİNİRLENDİ

Dokunulmazlık oyunu öncesi Büşra ile sohbet eden Somer Sivrioğlu, "Daha önce iki kez kaptanlık yaptın. Birini 3-0, birini de 2-1 kazandın. Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu'na cevap veren Büşra ise "Farklı yaparım dediğim hiçbir şey yok" diyerek şefi sinirlendirdi.

Somer Sivrioğlu, kaptanlığını eleştirdiği Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil, ego

SİVRİOĞLU: SENİNKİ ÖZGÜVEN DEĞİL EGO

Büşra'nın cevabı sonrası kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, "Çok yazık bence. Ben sana bir öngörüde bulunayım. Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak geri gelecek bu yarışmada. Şurada 'yapacağım hiçbir şey yok' demek ciddi ego. Ben 3-0 kaybetsem 10 saat neyi farklı yapabilirim diye düşünürdüm. Senin burada törpülemen gereken bir şeyler var. Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu, kaptanlığını eleştirdiği Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil, ego

BÜŞRA: EGOLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM

Ünlü şefin sözlerine katılmayan Büşra ise "Fazla egolu olduğumu düşünmüyorum. Fazlası olsaydı tavırlarım farklı olurdu. Ben yine aynı takımı seçerdim çünkü iki takımın arasında çok az fark vardı" dedi.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil - Son Dakika


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