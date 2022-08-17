MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk etapta şeflerin istediği yemeği yapmaya çalışan Burak Kaynak isimli yarışmacı, yasak olmasına rağmen oyun esnasında marketten ürün aldı.

KURAL İHLALİ YAPTI

Eldivenin elinden kaymaması içim mutfağa giden Burak, nişasta alarak kullandı. Burak'ın nişasta aldığını gören ana kadro yarışmacılarından Fatma Nur, durumu jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'ya söyledi. Yarışma kuralları gereği yemek başladıktan sonra mutfağa gidilmemesi gerektiği bilinirken, markete gidip ürün alan yarışmacının nişasta aldığı ortaya çıkınca Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı.

"BU SON UYARIMIZ"

Nişastayı sadece eldivenin elinden kaymaması için kullandığını söyleyen Burak'a tepki gösteren Mehmet Yalçınkaya, "Sen nasıl ürün alabiliyorsun? Bu son uyarımız olsun eğer yemekte kullansaydın alırdım. Böyle her kafasına esen markete giderse biz evin yolunu bulamayız" dedi.

YARIŞMACININ İTİRAFI DAHA DA KIZDIRDI

Yarışmacının "Şefim beni bir hata daha yaptım ve az önce de tereyağ aldım" demesine iyice sinirlenen Yalçınkaya, "Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Niye tereyağ alıyorsun? Biz senin malzemelerini vermedik mi? Birazdan bir hata daha yaparsan bu tencereyi aldığım gibi seni de alırım" diyerek yarışmacının tereyağ kullandığı yemeğini aldı.