MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki - Son Dakika
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MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki

17.08.2022 10:09

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacının yasak olmasına rağmen marketten ürünler almasına jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya tepki gösterdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk etapta şeflerin istediği yemeği yapmaya çalışan Burak Kaynak isimli yarışmacı, yasak olmasına rağmen oyun esnasında marketten ürün aldı.

KURAL İHLALİ YAPTI

Eldivenin elinden kaymaması içim mutfağa giden Burak, nişasta alarak kullandı. Burak'ın nişasta aldığını gören ana kadro yarışmacılarından Fatma Nur, durumu jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'ya söyledi. Yarışma kuralları gereği yemek başladıktan sonra mutfağa gidilmemesi gerektiği bilinirken, markete gidip ürün alan yarışmacının nişasta aldığı ortaya çıkınca Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya tepki gösterdi: Allah'ım bana yardım et

"BU SON UYARIMIZ"

Nişastayı sadece eldivenin elinden kaymaması için kullandığını söyleyen Burak'a tepki gösteren Mehmet Yalçınkaya, "Sen nasıl ürün alabiliyorsun? Bu son uyarımız olsun eğer yemekte kullansaydın alırdım. Böyle her kafasına esen markete giderse biz evin yolunu bulamayız" dedi.

Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya tepki gösterdi: Allah'ım bana yardım et

YARIŞMACININ İTİRAFI DAHA DA KIZDIRDI

Yarışmacının "Şefim beni bir hata daha yaptım ve az önce de tereyağ aldım" demesine iyice sinirlenen Yalçınkaya, "Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Niye tereyağ alıyorsun? Biz senin malzemelerini vermedik mi? Birazdan bir hata daha yaparsan bu tencereyi aldığım gibi seni de alırım" diyerek yarışmacının tereyağ kullandığı yemeğini aldı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya tepki gösterdi: Allah'ım bana yardım et
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Son Dakika Magazin MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki - Son Dakika
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