Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Survivor'un sona ermesinin ardından TV8'in en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran MasterChef, ekran macerasına dolu dizgin devam ediyor. Yarışmada mimikleri ve verdikleri tepkilerle ilgi gören şeflerin özel hayatları da izleyiciler tarafından hayli merak ediliyor.

RESTORANLAR ADINI KULLANIYORMUŞ

Fenomen yarışmanın sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor. Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrenmişti.

"BANA İSİMLERİNİ VERİN"

Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" demişti. Ünlü şefin aile ve özel yaşamı da merak ediliyor.

ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yalçınkaya, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef'i görenler "tıpkı annesine benziyor", "Hık demiş burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapmadan edemedi.

İşte Mehmet Şef ve annesi: