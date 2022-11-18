TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde çekim için gittiği esnaf lokantasında başına gelenlerle gündemde...
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef, gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profillerini tanıttı. Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasında sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu.
"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz... Ne biçim yere geldik" şeklindeki sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken Şef, mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı.
Son Dakika › Magazin › Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı - Son Dakika