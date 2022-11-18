Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı - Son Dakika
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Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı

18.11.2022 15:47

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemek belgeseli için çekime gittiği esnaf lokantasından kovuldu. O anlar gizli kamera tarafından anbean kayıt altına alındı.

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde çekim için gittiği esnaf lokantasında başına gelenlerle gündemde...

MEKAN SAHİBİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef, gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profillerini tanıttı. Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasında sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu.

"PARASINI VERİP YEMEK YİYEMİYORUZ"

"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz... Ne biçim yere geldik" şeklindeki sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken Şef, mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı.

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Mehmet Yalçınkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şef Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu! O anlar gizli kamera ile kayda alındı - Son Dakika
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