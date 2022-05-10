Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı

10.05.2022 22:48
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı

Oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Neriman' karakterine hayat veren oyuncu Gizem Katmer, bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Katmer ve Aydoğdu, aile arasında yapılan sade bir tören ile yüzük taktı.

Nişanda çekilen fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan Gizem Katmer'e, tebrik mesajları yağdı. 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yaptı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer Nişanlandı

YORUMLAR
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Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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