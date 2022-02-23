Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

23.02.2022 11:04
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.

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