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Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?

09.02.2022 11:53
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?

Her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı, dün akşam 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülben ve Esat'a bir tanrı misafiri gelecek. Peki, Gülben bu misafire uyum sağlayabilecek mi?

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan hiç bitmedi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.

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Masumlar Apartmanı, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı? - Son Dakika
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