Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan hiç bitmedi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Mazo'ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci'nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır. Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han'ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder. Aklında, Han'ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.