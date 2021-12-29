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Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı

29.12.2021 12:21
Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı

Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 28 Aralık tarihli son bölümünde Naci'nin Safiye'lerin evine yerleşmesi dikkat çekerken, Gülben ve Esat'ın apartmana taşınması çarpıcı gelişmelerden oldu. Han ve Ceylan aralarındaki sorunların çözüldüğü son bölüme; Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli kişiler tarafından saldırıya uğraması damga vurdu.

Trt1 ekranlarında 28 Aralık Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Han ve Ceylan'ın yeniden beraber olmaları duygu dolu anları ekranlara getirirken, ünlü Şef Arda Türkmen'in diziye konuk olarak katılması da dikkat çekti. Final anında Han'ın dayak yiyerek kendisinden geçmesi ise merak dolu anlara neden oldu.

MASUMLAR APARTMANI 53. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir Yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı - Son Dakika
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