Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika
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Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı

08.07.2023 21:02

MFÖ grubunun üyesi olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. MFÖ'nün bir değer üyesi olan Mazhar Alanson ise Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı.

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı.

"MELEK GİBİ ADAMDI"

Neler söylemek istersiniz sorusuna gözyaşlarıyla "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını veren Mazhar Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" dedi.

"AYSUN HANIM'A GİTMEM LAZIM"

Ağlamaktan konuşamaz hale gelen Alanson, "Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

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Son Dakika Magazin Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika


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