Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı - Son Dakika
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Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı

22.07.2023 13:50

Amerikalı oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile birlikte eğlendikleri Orange County lunaparkında saldırıya uğradı. Saldırganlar Machine'nin koruması tarafından engellenirken, Megan Fox bariyerlere çarparak yaralandı. Olayın ardından çifti teselli eden hayranları, Megan'ın yaşadığı şok nedeniyle sakin davrandığını gözlemledi. Megan Fox ve nişanlısı, geçtiğimiz yıl ayrıldıklarını duyurmuş ancak daha sonra barışarak düğün planları yapmışlardı.

Amerikalı oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile Perşembe günü Orange County lunaparkına gitti.Çift eğelendiği sırada bir grup, Fox'un nişanlısına saldırdı.

Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı

Machine'nin korumasını saldırganlara müdahale ettiği sırada Megan'a çarpıp sert bir şekilde bariyerlere çarpmasına sebep oldu.

Olay ilgili daha sonra paylaşılan videoda, Kavgadan önce Machine'nin bir kişiye ilk yumruğu attığı görülüyor.

Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı

Olay sonrası hayranları Megan ve nişanlısını teselli ettikleri görülürken Megan'ın olaydan dolayı yaşadığı şok nedeniyle sakin davrandığı görülüyor.

2022 yılında nişanlanan çift, birkaç ay önce ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çift, daha sonra tekrar barıştı ve düğün planları yaptıklarını açıkladı.

Megan Fox, nişanlısıyla birlikte saldırıya uğradı
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