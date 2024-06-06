Mehmet Ali Erbil'in Tanıtımını Paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a Dava Açılıyor - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in Tanıtımını Paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a Dava Açılıyor

Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunlarıyla mücadele ederek geri dönmesi olaylı başladı. Kanal D'nin tanıtımını paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a, Kanal yönetimi tarafından dizi ve filmlerinin yayınlatılmama kararı alındığı iddia edildi. Ayrıca, Mehmet Ali Erbil'in Abdullah'a hakaret davası açacağı belirtildi.

06.06.2024 19:16
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, "Turnike" programıyla ekrana geri dönmesi olaylı başladı.

Oyunculuğun yanı sıra yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşması pahalıya mal oldu. Kanal yönetiminin oyuncunun dizi ve filmlerini televizyonlarında yayınlatmama kararı aldığı öne sürüldü.

ERBİL DAVA AÇIYOR

Daha önce Yılmaz Güney ve İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamaları ile davalık olan Abdullah'a ünlü şovmenin de hakaret davası açacağı öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in Tanıtımını Paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a Dava Açılıyor - Son Dakika

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