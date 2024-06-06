Mehmet Ali Erbil'in Tanıtımını Paylaşan Farah Zeynep Abdullah'a Dava Açılıyor

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, "Turnike" programıyla ekrana geri dönmesi olaylı başladı.

Oyunculuğun yanı sıra yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşması pahalıya mal oldu. Kanal yönetiminin oyuncunun dizi ve filmlerini televizyonlarında yayınlatmama kararı aldığı öne sürüldü.

ERBİL DAVA AÇIYOR

Daha önce Yılmaz Güney ve İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamaları ile davalık olan Abdullah'a ünlü şovmenin de hakaret davası açacağı öğrenildi.