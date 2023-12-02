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Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı

Nikah masasına oturmaya hazırlandığı 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile yollarını ayıran Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığı kısa sürdü. Erbil, kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek'le aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
02.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:39
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Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 1 ay önce evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'la ayrıldı. 66 yaşındaki Erbil, ayrılıktan günler sonra da 2001 doğumlu bir kadına gönlünü kaptırdı.

1 AY ÖNCE KAYIP SEVGİLİSİNİ BULMAK İÇİN PROGRAMA ÇIKMIŞTI

Aradığı aşkı kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek'te bulan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir eğlence mekanında gitti. Masaya pamuk şeker sipariş eden Erbil, sevgilisine elleriyle yedirdi. Erbil'in aşk yaşamaya başladığı Nevide Çiçek, 1 ay önce haber alamadığı sevgilisini bulmak için Zahide Yetiş'in programına konuk olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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