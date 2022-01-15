Üye Girişi
Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti - Son Dakika

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti

15.01.2022 16:13

Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan final bölümünde elendikten sonra işsiz kalan eski yarışmacı Tunahan'a iş teklifinde bulundu.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Eren ve Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği finalde eski yarışmacılar arasında eğlenceli anlar yaşandı.

YALÇINKAYA'DAN TUNAHAN'A TEKLİF

Elenen yarışmacılarla tek tek sohbet eden şefler, Tunahan Ak'a söz hakkı verdi. Eğlenceli halleriyle tanınan Tunahan ise "Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu. İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum" dedi. Tunahan'ın sözleri üzerine konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Tunahan Ak, büyük teklife "Şefim benim evim oraya uzak" sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, "Ben iş teklifimi yaptım" diyerek konuyu kapattı.

YORUMLAR
500

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti - Son Dakika Magazin


Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı         
16:17
Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan         
16:14
Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti         
16:06
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
15:04 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü
15:02 Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement