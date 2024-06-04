Konser'in Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi…
Genç solistlerin de sahne aldığı programda genç solistler büyük İlgi gördü…
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran Bakırköy'lü musikiseverler konserin sonunda 100.yıl Marşımızı büyük bir coşkuyla ayakta okudu… Türk Bayraklarıyla marşımızı okuyan seyircilerimiz Mehsem Özşimşir'i ve öğrencilerini ayakta alkışladı....
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