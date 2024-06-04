Konser'in Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi - Son Dakika
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Konser'in Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi

Konserin Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi. Genç solistlerin de sahne aldığı programda genç solistler büyük ilgi gördü. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'ni dolduran Bakırköy'lü müzikseverler, konserin sonunda 100. yıl Marşımızı coşkuyla ayakta okudu. Seyirciler Mehsem Özşimşir'i ve öğrencilerini ayakta alkışladı.

04.06.2024 03:17
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Konser'in Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi…

Genç solistlerin de sahne aldığı programda genç solistler büyük İlgi gördü…

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran Bakırköy'lü musikiseverler konserin sonunda 100.yıl Marşımızı büyük bir coşkuyla ayakta okudu… Türk Bayraklarıyla marşımızı okuyan seyircilerimiz Mehsem Özşimşir'i ve öğrencilerini ayakta alkışladı....

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Konser'in Şefi İstanbul Radyosu Sanatçısı Mehsem Özşimşir, konserin 2. Bölümü'nde mini bir konser verdi - Son Dakika

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