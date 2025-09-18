Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi - Son Dakika
Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

18.09.2025 08:49
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Melek Mosso, son dönemde sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme geliyor. Uzun yıllar boyunca uzun saçlarıyla tanınan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda küt kesimle farklı bir tarza yönelmişti. Şimdi ise kırmızı tonlarını geride bırakarak mor ve siyahın çarpıcı birleşimini tercih etti.

Türk pop müziğinin dikkat çeken seslerinden Melek Mosso, sadece şarkılarıyla değil tarzındaki değişikliklerle de gündemden düşmüyor. Uzun yıllar boyunca sahnelerde uzun saçlarıyla gördüğümüz sanatçı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını küt kestirmişti. Bu değişim, hayranlarının büyük kısmı tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Ancak Mosso'nun imaj yeniliği bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de saç renginde farklı bir adım atan şarkıcı, kırmızı tonlarını geride bırakarak mor ve siyahın kontrastını tercih etti. Özellikle ön kısımları canlı mor renge boyanmış kısa saçları, ona alışılmışın dışında bir görünüm kazandırdı.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Mosso'nun bu hali hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Cesur bir değişiklik olmuş" yorumlarıyla beğenisini dile getirirken, çoğu hayranı ise "Kızıl daha çok yakışıyordu, eski hali daha güzeldi" yorumlarında bulundu.

Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • pol1qaz789:
    Çok da ... 18 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Değişen bir şey göremedim. Nudizm ve teşhirizm aynen devam... 8 0 Yanıtla
  • ahmet sungur:
    dönme 8 0 Yanıtla
  • muammer kara:
    hayasızlıgın adı cesur oldu ! 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
