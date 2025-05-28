Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı

Türk alternatif müziğinin dikkat çeken isimlerinden Melike Şahin, hem kariyerindeki hızlı yükseliş hem de samimi sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki başarılı sanatçı, Avusturya'nın başkenti Viyana ardından ise İsviçre'nin Zürih ilçesinde sahne almıştı.

Konserlerdeki güçlü performansıyla büyük beğeni toplayan Şahin, turneden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaşması, doğal güzelliği ve kendine olan güveniyle hayranlık uyandırdı.

Müzik listelerinde "Durma Yürüsene", "Nasır", "Diva Yorgun" ve "Pusulam Rüzgar" gibi parçalarıyla zirvede yer alan Melike Şahin, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki duruşu ve duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Aynı zamanda O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan sanatçı, programdaki samimi tavırları ve yapıcı yorumlarıyla ekran başındaki izleyicilerden de olumlu geri dönüşler alıyor. Hem sahnede hem ekranda sergilediği içten tavırları, onu müzik dünyasında özel bir konuma taşıyor. Melike Şahin'in kariyerinde çizdiği bu doğal ve güçlü rota, onu sadece başarılı bir müzisyen değil, aynı zamanda rol model haline getiriyor.