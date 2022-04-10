Melisa Dünyanın En Güzel Şeyi - Son Dakika

Muhabirlerin "Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?" sorusuna Mustafa Mert Koç "Ben müzisyenliğe atılıyorum. 1 ay sonra yeni bir şarkım çıkacak onun heyecanı var, stüdyodayız bu yüzden genelde. Sözler bana ait, bu yeteneğimi de yeni keşfettim. Büyük ihtimalle Melisa'dan sonra başladı, her şarkım da yanımdaydı sağ olsun. İlk başta hareketli şarkı gelecek, romantik şarkım da sonra gelecek Melisa ile beraber. Şarkılarımın bazıları Melisa'yı anlatıyor" dedi.

Muhabirlerin "Peki Melisa Hanım'ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna Koç "Bence Dünya'nın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani." dedi. Melisa Aslı Pamuk'un oynadığı 'Erkek Severse' dizisini soran muhabirlere Pamuk "Çok güzel bir diziydi bence, ilk sezonu bitirmek üzereyiz sonrasında yeni sezonu da çekeceğiz." dedi. Muhabirlerin "Yazın bir tatil planı yapıldı mı şimdiden?" sorusuna Pamuk "İnşallah, işimize bağlı yoğun çalışıyoruz geçen seneden beri çalışıyorum." dedi.

"MELİSA BANA BİLE ŞARKI SÖYLEMİYOR"

Muhabirlerin "Melisa Hanım sizin sesiniz nasıl? Düet gelir mi?" sorusuna Koç "Hiç söyleyemiyor ya, ben bile bana söyle lütfen diyorum ama utangaçlığından dolayı söylemiyor hiç." dedikten sonra basın mensuplarına el ele poz verip alışveriş yapmaya devam ettiler.