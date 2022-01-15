Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konuyla ilgili "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Ural, kızı Melisa'nın erkek arkadaşı hakkında "Benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim" dedi.

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, babasının onayını da aldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla boğaz manzaralı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM BABA OLARAK"

Hakan Ural, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programında kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" ifadelerini kullanmıştı.