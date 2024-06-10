''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu

Geniş Video İzle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de, Viyana'da eğitim gören ve katıldığı yarışmalarda birinci olan Menekşe Teyze, ilgi çekti. Hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, solucan gübresi üreticisi olduğunu ve devletin desteğiyle eğitim aldığını belirtti. Ayrıca 'Çiftçi Kadınlar Yarışıyor' yarışmasında 3 kez birinci oldu. İmirzalıoğlu'na 'Ezel' diyerek seslenmesi de gülümsetti.

10.06.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Teyze, hayat hikayesiyle herkesi derinden etkiledi. Viyana'da eğitim gören ve katıldığı yarışmalarda birinci olan Menekşe Teyze'nin İmirzalıoğlu'na "Ezel" diyerek seslenmesi de dikkat çekti.

"VİYANA'DA SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİLİĞİ EĞİTİMİ ALDIM"

Stüdyoya dua okuyarak gelen Menekşe Teyze, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Hayvanlarımız vardı ama yaşlanınca sattık. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir. Ben lise mezunuyum. Çiftçi Kadınlar Yarışıyor yarışmasında da 3 kez birinci oldum."

'Merhaba Ezel Bey' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu

30 BİN TL KAZANDI

Menekşe Teyze, İmirzalıoğlu'nun 2009-2011 yılları arasında yer aldığı Ezel dizisindeki rolünü hatırlatarak "Merhaba Ezel Bey" demesi de gülümsetti. Peş peşe sorulara doğru cevaplar veren Menekşe Teyze 6. sorudaki sorulan "İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorusunda zorlandı. Joker hakkı kalmayan Menekşe Teyze yarışmadan çekilerek 30 bin TL'nin sahibi oldu.

'Merhaba Ezel Bey' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
\'\'Merhaba Ezel Bey\'\' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner\'e damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu, Viyana, Ezel, Atv, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yeliz arslan: İşte Anadolu kadını 36 1 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: ...tebrikler teyzem 35 0 Yanıtla

11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:20:57. #1.11#
SON DAKİKA: ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement