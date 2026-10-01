Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meriç Keskin\'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağabeyi İnanç Keskin'i kaybetmenin acısını yaşayan Meriç Keskin, günler sonra sessizliğini uzun bir mesajla bozdu. Ağabeyine duyduğu özlemi anlatan Keskin'in, “Seninle yaşlanırız diyordum. Gittin” ve “Yanını ayırttım. Elbet bir gün buluşacağız” sözleri yürek burktu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Acı haberi daha önce “Başaramadık” sözleriyle duyuran Keskin, ağabeyinin cenazesinde de fenalaşmıştı. Yaşadığı kaybın ardından bir süre sessiz kalan Keskin, bu kez ağabeyine hitaben uzun bir veda mesajı kaleme aldı.

“VEDANDA BİLE GURURLANDIRDIN”

Ağabeyinin verdiği mücadeleyi anlatan Keskin, yaşadığı kaybı kabullenmekte zorlandığını dile getirdi. Cenaze töreninde İnanç Keskin'in alkışlarla uğurlandığını belirten Keskin, “Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki... Vedanda bile gururlandırdın” ifadelerini kullandı.

Keskin, paylaşımında aile fertlerinin ağabeyinin yokluğuyla baş etmeye çalıştığını da anlattı. Yaşadığı derin acıya rağmen zaman zaman kendine özgü mizahına başvuran Keskin'in satırları dikkat çekti.

“SENİNLE YAŞLANIRIZ DİYORDUM”

Ağabeyiyle birlikte yaşlanacağını düşündüğünü söyleyen Keskin, “Kaldık annemle ikimiz. İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum. Gittin. Alışacağız” sözleriyle yaşadığı özlemi dile getirdi.

“YANINI AYIRTTIM”

Mesajının sonunda ağabeyine seslenen Meriç Keskin'in, “Yanını ayırttım. Elbet bir gün buluşacağız” ifadeleri paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Keskin ayrıca ağabeyinin vefatının yedinci gününde sonbaharın ilk yağmurunun yağdığını belirterek mesajını duygusal sözlerle tamamladı.

Elbet Bir GünMagazinMeriçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:31:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei